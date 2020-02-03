Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika
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Adıyaman'da asayiş uygulaması

6 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada, 875 kişinin sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Ekipler, durdurdukları 15 araca ceza işlem uyguladı.

Öte yandan 27 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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