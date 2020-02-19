Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika
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Adıyaman'da asayiş uygulaması

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen asayiş uygulamalarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Adıyaman'da düzenlenen asayiş uygulamalarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motorize yunus ekiplerince, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ekiplerce, durumundan şüphelendikleri araçları üzerinde yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 26 mermi ve 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili O.Ö, B.Ö, M.Y. ve E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden E.D'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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