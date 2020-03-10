Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika
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Adıyaman'da asayiş uygulaması

1 saat önce

Adıyaman'da asayiş uygulamasıADIYAMAN'da, polis tarafından genel asayiş uygulaması kapsamında umuma açık yer ve sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.

Adıyaman'da asayiş uygulaması

ADIYAMAN'da, polis tarafından genel asayiş uygulaması kapsamında umuma açık yer ve sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş, terör ve narkotik olaylarının azaltılması ve aranan şahısların yakalanması için asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler tarafından kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında ve kent merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli görülen araçlar şahıslar üzerinde arama yapıldı. Ekipler tarafından umuma açık işyeri kontrol edildi.

Adıyaman'da asayiş uygulaması

Adıyaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:54 Kaynak: DHA
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