Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika

Adıyaman'da park ve bahçelerde asayiş uygulaması yapıldı.

Kent genelinde birçok noktada yapılan uygulama kapsamında polis ekipleri, park, bahçeler, kahvehaneler gibi umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Tespiti (GBT), üst araması yaptı. Denetimde polis ekipleri araçlarda arama yaparak, sürücü ve araçların evraklarını inceledi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile mahalle ve çarşı bekçileri katıldı.