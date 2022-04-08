Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika
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Adıyaman'da asayiş uygulaması

08.04.2022 23:17
Adıyaman'da asayiş uygulaması

Adıyaman'da park ve bahçelerde asayiş uygulaması yapıldı.

Adıyaman'da park ve bahçelerde asayiş uygulaması yapıldı.

Kent genelinde birçok noktada yapılan uygulama kapsamında polis ekipleri, park, bahçeler, kahvehaneler gibi umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Tespiti (GBT) ve üst araması yaptı. Denetimde polis ekipleri araçlarda arama yaparak, sürücü ve araçların evraklarını inceledi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile mahalle ve çarşı bekçileri katıldı.

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Adıyaman, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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