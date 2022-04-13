Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika
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Adıyaman'da asayiş uygulaması

13.04.2022 14:41
Adıyaman'da asayiş uygulaması

Adıyaman'da Mahalle ve Çarşı Bekçileri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Adıyaman'da Mahalle ve Çarşı Bekçileri tarafından asayiş uygulaması yapıldı.

Kent genelinde birçok noktada yapılan uygulama kapsamında ekipler, park, bahçeler, kahvehaneler gibi umuma açık yerlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Tespiti (GBT) ve üst araması ile araçlarda arama yaparak, sürücü ve araçların evraklarını inceledi.

Uygulamada, 4 bin 215 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 224 araç ve 12 iş yerinin kontrolünü yapıldı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 12 şüpheli yakalandı, 1 araç trafikten men edildi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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Adıyaman, Tragger, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da asayiş uygulaması - Son Dakika


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