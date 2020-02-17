Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 44 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

İşlemlerinin ardından zanlılardan 5'i serbest bırakılırken, diğer 5'i sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de hayatından mutlu olanların oranı %53'ten %52'ye düştü
Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:43:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]