Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da asayiş uygulamasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çok sayıda personelin katıldığı uygulamada şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 15 gram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 45 mermi ve 8 şarjör ele geçirildi.


Gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

İşlemlerinin ardından zanlılardan 9'u serbest bırakılırken, 2'si sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:26 Kaynak: AA
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