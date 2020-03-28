Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakanalan17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardınan adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 17'si tutuklanırken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Adıyaman 'da düzenlenen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 17'si tutuklandı.

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