Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakanalan17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Adıyaman'da asayiş uygulamasında yakanalan17 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 17'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 46 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamalarının ardınan adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 17'si tutuklanırken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:22 Kaynak: AA
Son Dakika Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı