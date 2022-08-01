Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı

01.08.2022 13:00
Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da asfalt çalışmasının yapıldığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da asfalt çalışmasının yapıldığı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hanifi Doğan idaresindeki 27 NF 906 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği ön kısmında asfalt öncesi yolda yapılan çalışmalar sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Hanifi Doğan ile motosiklette bulunan Mustafa Doğan yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı Otomobil ile minibüsün çarpıştı: 6 yaralı Otomobil ile minibüsün çarpıştı: 6 yaralı
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaşın 8.216 TL'ye yükseltilmesi sonrası işçilerden belediye başkanına davullu zurnalı teşekkür
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:57:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çalışma yapılan yolda motosiklet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement