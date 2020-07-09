Adıyaman'da asker uğurlamaları yasaklandı - Son Dakika

Adıyaman'da asker uğurlamaları yasaklandı

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, asker uğurlamalarını yasakladı.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, asker uğurlamalarını yasakladı.

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının Asker Uğurlama Genelgesi kapsamında yeni kararlar aldı. Asker uğurlama törenlerinin, eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek için kurul şu kararları aldı.


"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık yada kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhüt alınmasına karar verildi."


Kurul ayrıca köy veya sokak aralarındaki düğün etkinlikleri ile de yeni bir karar alarak, "Köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde 09.00-23.00 olarak belirlenmiştir. Sokak veya köy düğünlerinin yapılmasının planlanması durumunda kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerin en yakın kolluk kuvvetlerine önceden beyan edilmesine ve düğün için izin belgesi alınmalıdır" ifadeleri yer aldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da asker uğurlamaları yasaklandı - Son Dakika
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