Adıyaman'da, Atatürk anıldı - Son Dakika

ADIYAMAN'da Atatürk, 82'inci ölüm yıl dönümünde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Adıyaman'da düzenlenen törenlerle anıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın hükümet konağındaki Atatürk Anıtına çelenk bıraktığı törende, saatler 09.05'i gösterince çalınan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Yollardaki vatandaşların da saygı duruşuna eşlik ettiği tören, İstiklal Marşı okunmasıyla son buldu.