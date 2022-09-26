El freni çekilmediği için baraj gölüne sürüklenen kamyonetteki 4 kişi, kendi imkanları ile araçtan çıkıp yüzerek kıyıya ulaştı.

Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da baraja düşen kamyonetteki 4 kişi yüzerek kurtuldu - Son Dakika

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