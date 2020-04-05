Adıyaman'da atış poligonunda yangın - Son Dakika

Adıyaman'da atış poligonunda yangın
6 saat önce
Adıyaman'da atış poligonunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Adıyaman'da atış poligonunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı atış poligonunda henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında herhangi can kaybı olmazken maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:20 Kaynak: AA
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