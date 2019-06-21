Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ATV devrildi: 5 yaralı
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Adıyaman'da ATV devrildi: 5 yaralı

19 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen ATV'deki 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da ATV devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen ATV'deki 5 kişi yaralandı.
Kübra Yıldırım idaresindeki 27 UM 952 plakalı ATV, Uzunkuyu köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Berfin Yıldırım, Sabri, Serap ve Fatma Yıldız yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:05 Kaynak: AA
Besni, Adıyaman, Güncel
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