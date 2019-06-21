Adıyaman'da ATV devrildi: 5 yaralı
19 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen ATV'deki 5 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:05 Kaynak: AA
'ın Besni
ilçesinde devrilen ATV'deki 5 kişi yaralandı.
Kübra Yıldırım idaresindeki 27 UM 952 plakalı ATV, Uzunkuyu köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Berfin Yıldırım, Sabri, Serap ve Fatma Yıldız
yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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