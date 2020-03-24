Adıyaman'da av yasağı 1 Nisan'da başlıyor - Son Dakika

Adıyaman Valiliği iç sularda avlanma yasağının 1 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, balıkların ve diğer su canlılarının üreme dönemi olan 01 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında iç sular olan baraj, göl, gölet ve akarsularda her türlü su ürününün avlanmasının yasaklandığı belirtildi.

Bu dönemde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesinin zorunlu olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulmaz. Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan iç su balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur."

Açıklamada ayrıca avlanma yasağı süresince hükümlere uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacağı belirtildi.