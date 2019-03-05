Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Avlanma Sezonu Sona Erdi

Adıyaman'da Avlanma Sezonu Sona Erdi

33 dakika önce

Adıyaman Av Komisyonu 2018-2019 av sezonuyla ilgili yaptığı açıklamada avlanma sezonuyla ilgili bilgiler verdi.

Adıyaman'da Avlanma Sezonu Sona Erdi, System.String[]
Adıyaman Av Komisyonu 2018-2019 av sezonuyla ilgili yaptığı açıklamada avlanma sezonuyla ilgili bilgiler verdi.

Adıyaman Av Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alarak avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri değiştiği ifade edildi.

Açıklamada, "Adıyaman'ın da dahil olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kınalı kekliğin de bulunduğu II. Grup kuşlar ile yabani tavşanın da bulunduğu I. Grup memelilerde av dönemi 27.012019 tarihinde son buldu. Ördekgiller familyası ile geri kalan türlerin avlanma bitiş tarihi 03.03.2019 olarak öngörülmesinden ötürü, 2018-2019 dönemi av sezonu son buldu. 2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyonunda türlere göre belirlenecek avın başlangıç ve bitiş tarihlerine göre avcıların, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemi olan bu süreçte avlanmamaları, yavru ve yumurtalarını toplamamaları önem arz etmekte olup, bu yasaklara uymayanlara ağır İdari Yaptırım Kararları ve o türler için de tazminat bedelleri uygulanmaktadır" denildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:20 Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Adıyaman, Güncel
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