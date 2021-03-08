Adıyaman'da avukatlara karanfil dağıtıldı - Son Dakika

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından kent merkezinde karanfil dağıtımı yapılarak kadınların Kadınlar Günü kutlandı.

Demokrasi Parkı önünde etkinlik düzenleyen Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri burada kadınlara karanfil dağıttı. Kadın haklarının da yer aldığı broşürleri vatandaşa dağıtan Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat İlknur Tel, "Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa, şiddete neden olmaktadır. Ülkemizde kadın cinayetlerinin önlenememesini, tam tersi artarak devam etmesini endişeyle izliyoruz. Kadına yönelik şiddet, cinayet ve istismar artışlarının nedeni yasaların ve cezaların yetersizliği değildir. Kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen zihniyetin beslendiği, güç aldığı bir sosyal ve siyasal ortamın sorgulanması yapılmadan, ortadan kaldırılmadan kadının insan haklarının ihlallerinin önlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle ülkemizde, aile içinden başlayarak kamusal alana yayılan cinsiyet ayrımcılığına ve eşitsizliğine neden olacak politikaların sonlandırılması gerekmektedir. Kadınları toplumsal hayatın dışına iten ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçilerek, kadını sadece ailenin bir parçası olarak gören, evin dışında özgür birey olduğunu kabul etmeyen politik ve sözde kültürel anlayış değiştirilmelidir.

Kadınların yaşam haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya yönelik tartışmalardan vazgeçilmelidir. İstanbul Sözleşmesinin gereği gibi uygulanması sağlanmalıdır. Hak savunucusu olarak bizler, uzun mücadeleler sonucunda elde edinilmiş kadın hakları kazanımlarından vazgeçilmesine yönelik her türlü girişime karşı, kadının insan hakları mücadelemizi dünden daha büyük bir inanç ve dayanışmayla sürdürme kararlılığındayız" diye konuştu. - ADIYAMAN