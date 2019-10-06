Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı
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Adıyaman'da ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı

11 dakika önce

Adıyaman'da bir binaya giren iki hırsızlık şüphelisi, kapı önlerindeki ayakkabıları çaldıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adıyaman'da ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da bir binaya giren iki hırsızlık şüphelisi, kapı önlerindeki ayakkabıları çaldıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binaya giren A.D. ile M.R.B. kapı önlerindeki ayakkabıları çalmak istedi.

Site görevlisi durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri ayakkabıları çaldıkları esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, çalınan ayakkabıyı sahibine teslim etti.

Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin kullandıkları motosikletin ise trafikten men kaydının olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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