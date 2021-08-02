Adıyaman'da ayarsız şiddet! 13 yaşındaki kız çocuğunu önce saçından tutup sürüklediler sonra da tekme tokat dövdüler - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçe merkezinde yaşayan 13 yaşında K.D. isimli kız çocuğu, kimliği belirlenemeyen bir gurup 16-17 yaşlarındaki kız çocuklarının farklı günlerde şiddetine maruz kaldı.

ŞİDDET ANLARINI KAYDA ALDILAR

Kendisinden büyük kızların şiddetine maruz kalan K.D., hem tekme tokat dövüldü hem de saçlarından tutularak sokak ortasında sürüklendi. K.D'ye şiddet uygulayan şahıslar aynı zamanda şiddet anlarını da telefon ile video kayıt yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Pes dedirten olayın görüntülerini çeken şahıslar, daha sonra görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.