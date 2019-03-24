Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Aynı Bölgede İki Kaza: 21 Yaralı

Adıyaman'da Aynı Bölgede İki Kaza: 21 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, aynı bölgede iki farklı kazada 21 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Aynı Bölgede İki Kaza: 21 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, aynı bölgede iki farklı kazada 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ferdi Altun idaresindeki 02 BB 720 plakalı minibüs ile Cengiz Akgün idaresindeki 55 NS 799 plakalı minibüs, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı mevkisinde çarpıştı. Yaşanılan kazanın hemen yakınlarında bu defa Ali Tekyıldız idaresindeki 27 B 9872 plakalı otomobil ile Aziz Şimşek idaresindeki 44 S 531 plakalı minibüs çarpıştı. Aynı bölgede yaşanılan her iki kazada, sürücülerden Aziz Ş., Ferdi A., Cengiz A., Ali T. ile araçlarda bulunan Kemal Ü., Hanım T., Erdal Ö., Abdullah Nevzat F., Ali T., Murat Y., Mehmet Ö., Nebi S., Nebi A., Müslüm D., İsa H., Hamza S., Hasan P., Semih P., Ertuğrul M., Ali T. ve Hasan Basri T. olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

Cengiz Akgün, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yerinden Kopan Römork Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı İzmir'de Feci Kaza Güvenlik Kamerasındayeniden 3 Komandonun Hayatını Kaybettiği Kazanın Kamera Görüntüsü Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 12:53:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Aynı Bölgede İki Kaza: 21 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]