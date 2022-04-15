Badem ağaçları zirai dondan etkilendi - Son Dakika
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Badem ağaçları zirai dondan etkilendi

15.04.2022 14:42

Adıyaman'da etkili olan zirai don nedeniyle bazı badem ağaçlarında zarar oluştu.

Adıyaman'da etkili olan zirai don nedeniyle bazı badem ağaçlarında zarar oluştu.

Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimi üreticilerin bahçelerinde ateş yakarak kimilerinin de don kırma pervanelerini çalıştırarak donu önlemeye çalıştıklarını belirtti.

Yıldırım, "Üreticilerin büyük bir çoğunluğu mağdur oldu, rekoltede büyük düşüşler yaşanacak." dedi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ise ilçedeki badem bahçelerinde yüzde 50'den fazla rekolte düşüklüğünün yaşanacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Arılı köyünde badem üreticiliği yapan Fehmi Turanlı da bazı badem ağaçlarında yüzde yüze kadar hasar meydana geldiğini belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin zararlarını tespit etmek için inceleme başlattı.

Badem ağaçları zirai dondan etkilendi
Badem ağaçları zirai dondan etkilendi
Badem ağaçları zirai dondan etkilendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Badem ağaçları zirai dondan etkilendi - Son Dakika


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