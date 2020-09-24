Adıyaman'da badem verimi ikiye katlandı - Son Dakika

Adıyaman'da badem verimi ikiye katlandı

GÜBRETAŞ'ın model alan uygulamaları kapsamında Adıyaman Kahta'daki bir badem bahçesinde uzman ziraat mühendislerinin danışmanlığında uygulanan etkili gübreleme programı sayesinde ağaç başı 16 kilogram yaş badem hasadı ile bölge üretici ortalamasının iki katı verime ulaşıldı.

Adıyaman'da badem verimi ikiye katlandı, System.String[]

GÜBRETAŞ'ın model alan uygulamaları kapsamında Adıyaman Kahta'daki bir badem bahçesinde uzman ziraat mühendislerinin danışmanlığında uygulanan etkili gübreleme programı sayesinde ağaç başı 16 kilogram yaş badem hasadı ile bölge üretici ortalamasının iki katı verime ulaşıldı.

Ülke tarımında verimlilik ve kaliteyi artırmak için yıllardır Ar-Ge çalışmaları yürüten GÜBRETAŞ, Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen tarımsal ürünler için 'bitkiye ve bölgeye özel gübreler' geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket tarafından son 15 yılda hububattan fındığa, meyve sebzeden ayçiçeğine, mısırdan Antepfıstığına kadar çok sayıda ürünün bitki besin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan 15'eyakın özel gübre geliştirildi. Bu çalışmalarıyla sektörde bitkiye özel gübre üretimi konusunda önde gelenlerden biri olan şirket, üreticilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda buna yenilerini ekliyor. Verimde yüksek artış sağlayan özel ürünlerini çiftçilere örnek olacak bilinçli tarım faaliyetleriyle de destekleyen şirket, koronavirüse karşı hassasiyetle aldığı önlemlerle Türkiye genelinde tarımsal danışmanlık ve model üretim alanları çalışmalarını da sürdürüyor.

Adıyaman'da bölge veriminin iki katı badem hasadı

Verilen bilgiye göre, şirketin bu yıl deneme ekimi yaptığı model alan çalışmalarından biri de Adıyaman'da gerçekleştirildi. Kahta ilçesine bağlı Arılı köyündeki badem üreticisi Mustafa Şinasi Turanlı'nın bahçesinin 7 dekarlık bölümünde, GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleri gözetiminde bir uygulama yapıldı. Üretici, arazinin diğer bölümündeki bademlerin bakımını ise kendi yöntemleriyle yapmaya devam etti.

Yapılan hasat sonucu üretici Mustafa Şinasi Turanlı, bakımını kendi yaptığı bölümden ilçe genelindeki badem verimi ortalamasına yakın bir sonuç elde ederken, şirketin etkili gübreleme programı uygulanan 240 ağaçlık alandaki bademlerde ise ağaç başına 16 kilogram verime ulaştı. Bu sonuçla şirketin deneme alanında ilçe ve üretici verim ortalaması katlanırken, bademlerin kalitesi de yükseldi. Bilinçli ve etkili gübreleme yöntemleri sayesinde bademlerin ticari değer olarak kabul edilemeyecek özellikteki zayıf irilik, şekil bozukluğu, tüylülük, çift badem oluşumu engellenerek iç randımanı ve iç badem kalitesi yüksek ürün hasadı sağlandı.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren önder badem yetiştiricisi Mustafa Şinasi Turanlı, "Bizim yetiştirdiğimiz ağaçlarda genelde 8 kiloya kadar verim alabiliyoruz. Kahta genelindeki verim de benzer. İyi ve bakımlı bahçelerde bunun10 kiloya çıktığı oluyor. Fakat GÜBRETAŞ'a ayırdığım alandaki mahsulde kendi baktığım ağaçlara göre daha fazla verim aldık, randıman da yüksek oldu. Aradaki gözle görülür fark beni gerçekten şaşırttı.Bu model alanda öğrendiklerimizi bundan sonra diğer bademlerimizin bakımında da uygulamaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Son 10 yılda badem üretim alanları 3 kat arttı"

Adıyaman'daki model üretim alanı sonuçlarının Türkiye'de hızla artan badem yetiştiriciliği için umut verici olduğunu belirten GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "Bilindiği üzere badem, yetiştirmesi oldukça meşakkatli ancak gerek iç gerek dış piyasada getirisi olan bir ürün. Gıdadan kozmetiğe farklı sektörlerde değerlendirilen badem, ülkemizin birçok bölgesinde yetişebilen sert kabuklu meyvelerden biridir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın badem bahçeleri kurulumuyla ilgili teşvikleri sayesinde son 10 yılda ülkemizdeki badem üretim alanları 170 bin dekardan üç kata yakın artışla 470 bin dekara ulaşırken, Türkiye badem üretiminde dünyada 5'inci Sıraya yükseldi. TÜİK verilerine göre geçen yıl ülkemizde 150 bin ton badem üretimi gerçekleştirilerek tarımsal katma değer sağlandı. Fakat bu miktar yine de ülkemizdeki badem tüketimini karşılamadığı için 2019'da 27 bin ton badem ihtiyacı ithalatla tamamlandı" dedi.

Giderek yaygınlaşan badem tarımında bilinçli tarım uygulamasının verimliliği nasıl artıracağını göstermek için bu yıl Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir model üretim alan oluşturduklarını belirten Yumaklı, "Tarımsal üretimde amaç, mümkün olan en yüksek verimli ve kaliteli ürünü elde etmektedir. Buna ulaşmanın en etkili yolu ise dengeli ve düzenli gübrelemedir. Sert kabuklu meyveler, topraktan daha çok besin maddesi kaldırır. Bademin ihtiyacı olan besin maddelerinin miktarınca verilmesi, pazar değeri yüksek mahsul elde edilmesinin yanı sıra bir sonraki yılda verimin devamlılığına da katkı sağlanmaktadır. Adıyaman'da yapılan bu çalışma yalnızca badem üreticilerine verim kazandırmakla kalmayıp,aynı zamanda tarımsal Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından Türkiye'nin badem tüketimini karşılayacak arzın oluşturulmasına katkısı yönüyle de önemlidir" şeklinde konuştu.

"Bademde verim ve kaliteyi artırmanın örneğini ortaya koyduk"

Yumaklı sözlerine şöyle devam etti: "Bu bilinçli tarım model uygulamasını yaptığımız bölgede ve arazisinin bir bölümünü bize açan Mustafa Bey'in tarlasında ağaç başı verim 7-8 kilo olan verim, bizim uygulama yaptığımız alanda 16 kiloya çıktı. Şirket olarak bademde verim ve kaliteyi artırmanın mümkün olduğunu Adıyaman'da örneğiyle ortaya koyduk. Bu örnek uygulamadaki artış oranını Türkiye ölçeğinde sağlayabilirsek, badem üreticiliğinde bilinçli yöntemlerle verim ve kaliteyi biraz yükselttiğimizde yurtiçi talebi tamamen yerli üretimle karşılamış oluruz. Badem üreticileri GÜBRETAŞ'ın ürüne özel gübreleme programları ile sert kabuklu meyvelere özel geliştirilen 'Yeşil Altın' gübremizi kullanıp, Mustafa Bey'in arazisinde olduğu gibi verimde mevcut ortalamanın üstüne çok kolay çıkabilirler. Böylece bademde hem iç talebe yetebilen hem de ihtiyaç fazlasını yurtdışına ihraç ederek ülke ekonomimize döviz girdisi sağlayabilen bir konuma yükselebiliriz".

'Yeşil Altın' gübresi için şu bilgiler verildi: GÜBRETAŞ'ın sert kabuklu meyveler için geliştirdiği bitkiye özel 'Yeşil Altın' gübresi, badem ağaçlarının bakımında kullanılabilecek en etkili bitki besin elementlerini buluşturuyor. Altı çeşit bitki besin maddesi içeren bir taban gübresi olan Yeşil Altın,iri ve dolgun iç randımanın yanı sıra meyve ağaçlarının dayanıklılık sağlamasında ve ağacın beslenirken topraktan kaldırdığı besin eksikliklerinin tamamlanmasında olumlu etki sağlıyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Tarım, Kahta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adıyaman'da badem verimi ikiye katlandı - Son Dakika Ekonomi

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