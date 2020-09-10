Adıyaman'da bağ bozumu - Son Dakika

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, bağ bozumuna katıldı.

Harmanlı beldesinde üreticileri ziyaret eden Kaymakam Köksal, kurutma yöntemlerini inceledi, bağcılıkta üretim safhası ve fiyatlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Köksal, üzüm üreticilerinin ihtiyacı olan üzüm sıkma makinesi projesini gerçekleştirip üreticilere GAP kanalıyla dağıtım yapılacağını belirterek, Harmanlı Muhtarı Özcan Işıklar ve ailesine üretimlerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz ise bu yıl bereketli geçen sezonda fiyatların kuru üzüm için 13-14 lira civarında seyrettiğini dile getirerek, "32 bin dekar alanda bu ay hasat gerçekleştirilecek. Peygamber üzümü kurutmalığa, diğer çeşitlerimiz pekmez ve pestil yapımıyla tüketicilere arz edilecek." dedi.