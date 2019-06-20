Adıyaman
'da "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aykut Pekmez başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kapsamında Adıyaman il genelinde yapılan çalışmalar anlatılarak, gelinen son nokta ele alındı.
Vali Pekmez, özellikle gençler ve çocukları tehdit ederek, ülkenin geleceğini karartan bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Uyuşturucu, gençliğimizi ve geleceğimizi zehirleyen ve içimizi acıtan en önemli konulardan bir tanesi. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korumak amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar devlet ve millet olarak mücadelemizi büyük bir azimle sürdüreceğiz."
Toplantı, bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, kurumlar tarafından bağımlılıkla mücadele ve alınacak tedbirlerle gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yapılması, görüş ve önerilerin iletilmesiyle sona erdi.
Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan
Çevik, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay
, İl Emniyet Müdürü Metin Alper
, İl Jandarma
Komutan
Vekili Albay Mücahit Avkıran, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu
kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli katıldı.