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Son Dakika Güncel Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

7 saat önce

Adıyaman'da, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı, System.String[]

Adıyaman'da, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünce bu yöndeki çalışmalarının anlatıldığı sunumlarda bağımlılıkla mücadelede 2019'da yapılan çalışmalar anlatılarak gelinen son nokta ele alındı.

Uyuşturucu madde kullanımının toplumun hem bugününü hem de geleceğini tehdit

ettiğini aktaran Pekmez, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı

alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korumak amacıyla uyuşturucu kullanımını

tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu

konuda kurumlar arası işbirliği ve mücadelenin etkin yürütülmesi büyük önem arz

etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yapılan sunumların ardından toplantıya katılanlar, bağımlılık sorunu ve bu sorunun

çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak,

bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin

güçlendirilmesinin önemine vurgulayarak, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının

önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş

birliğine varıldı.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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