Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü'nün sekretaryasını yaptığı kurulda 2019 yılında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 2020 yılında yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Gerçekleşen toplantıda uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çalışmalar slayt eşliğinde sunularak bağımlılıkla mücadele çalışmalarında gelinen son nokta ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Aykut Pekmez, toplumun en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucunun geleceğin teminatı gençlere yönelik önemli bir tehdit olduğunu belirterek, uyuşturucu ve bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kaymakamlar, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.