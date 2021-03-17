Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Halid Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı STK temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sekretaryasını yaptığı kurulda 2020 yılında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile 2021 yılında yapılması gereken çalışmalar hakkında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Mustafa Kutlu tarafından sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından bundan sonraki süreçte kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınıp yürütülecek faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplumun en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucunun geleceğimizin teminatı gençlere yönelik önemli bir tehdit olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Devlet olarak gençlerimizin en büyük belası olan uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu mücadelede bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Toplum sağlığının korunmasına yönelik olarak gençliğimizi ve toplumuzu tehdit eden bu sorunun çözülmesi noktasında tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmeleri önem arz etmektedir" dedi.

Yapılan sunumların ardından toplantıya katılanlar, bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapılarak, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı. - ADIYAMAN