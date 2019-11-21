Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor

Kasım ayında olunmasına rağmen Adıyaman'da hava sıcaklıklarının artması üzerine aileler parklara akın etti.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Güneşli havayı gören vatandaşlar parklarda otururken, çocuklar da oyun alanlarını dolduruyor. Park ve çay bahçelerindeki vatandaşlar, kış mevsiminde güneşin tadını çıkarıyor. Güneşli havada dışarı çıkarak nefes almanın sevincini yaşayan çocuklarda parklardaki salıncak ve oyun gruplarında eğlenme fırsatı buldu. - ADIYAMAN