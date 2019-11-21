Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor
Son Dakika Güncel Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor - Son Dakika

Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor

6 saat önce

Kasım ayında olunmasına rağmen Adıyaman'da hava sıcaklıklarının artması üzerine aileler parklara akın etti.

Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor, System.String[]

Kasım ayında olunmasına rağmen Adıyaman'da hava sıcaklıklarının artması üzerine aileler parklara akın etti.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Güneşli havayı gören vatandaşlar parklarda otururken, çocuklar da oyun alanlarını dolduruyor. Park ve çay bahçelerindeki vatandaşlar, kış mevsiminde güneşin tadını çıkarıyor. Güneşli havada dışarı çıkarak nefes almanın sevincini yaşayan çocuklarda parklardaki salıncak ve oyun gruplarında eğlenme fırsatı buldu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güneşli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azil soruşturması sonrası Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı
Günlük burç yorumları 21 Kasım 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:16:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]