Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu - Son Dakika
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Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu

10.06.2022 16:05
Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu

Adıyaman'da, çıkan bahçe yangını korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, çıkan bahçe yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Altıntop Köyü yakınlarında bulunan bir bahçede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu
Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da bahçe yangını korkuttu - Son Dakika

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