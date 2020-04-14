Adıyaman'da bahçesini süremeyen yaşlı kadının yardımına jandarma yetişti - Son Dakika

Bunun üzerine jandarma ekipleri, yaşlı kadının evine giderek traktörle bahçesini sürüp ekime hazır hale getirdi.

İlçeye bağlı Şambayat beldesinde yalnız yaşayan Fatma Gencer (67) bahçesinin sürülme zamanı gelince 156 Jandarma İmdat hattını arayıp yalnız yaşadığını, kimsesi olmadığını ve bahçesinin sürülmesi gerektiğini dile getirdi.

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