Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bakır Medeninde Göçük: 1 Ölü

Adıyaman'da Bakır Medeninde Göçük: 1 Ölü

12 dakika önce

ADIYAMAN'da, bakır madeninde meydana gelen göçükte Güral Karadoğan (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Bakır Medeninde Göçük: 1 Ölü, System.String[]
ADIYAMAN'da, bakır madeninde meydana gelen göçükte Güral Karadoğan (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Çelikhan yolunun 30'uncu kilometresindeki bakır madeninde meydana geldi. Madende işçi olarak çalışan Güral Karadoğan, tünelde olduğu sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Karadoğan, arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından  Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karadoğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:44 Kaynak: DHA

Çelikhan, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi

ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Fırat'ın Doğusuyla İlgili Açıklama: Yer Gök Titretilmelidir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 21:56:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Bakır Medeninde Göçük: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]