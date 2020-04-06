Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da bakkaldan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Adıyaman'da bakkaldan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Adıyaman'da bakkaldan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da bakkaldan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Musalla Mahallesi'ndeki bir iş yerinden sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler çevredeki güvenlik kamerasından şüphelileri tespit etti.
Kent merkezinde yakalanan M.E. ile M.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:16 Kaynak: AA
Son Dakika Güngören'de kendisini 'hocaefendi' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı Bu kadarına da pes! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı