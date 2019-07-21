Adıyaman'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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Adıyaman'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:51 Kaynak: AA
'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda yalnız oynayan Yusuf İliter (1), ikinci kattan aşağı düştü.
Çocuğun düştüğünü farkeden aile bireyleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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