Adıyaman'da balkondan düşen çocuk öldü
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:36 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
'de bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen Umut Birkan Tanrıverdi (3) ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Tanrıverdi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
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