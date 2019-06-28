Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da balkondan düşen çocuk öldü
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Adıyaman'da balkondan düşen çocuk öldü

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Adıyaman'da balkondan düşen çocuk öldü, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düşen Umut Birkan Tanrıverdi (3) ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Tanrıverdi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:36 Kaynak: AA
Yeni Mahalle, Kahta, Adıyaman, Güncel
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