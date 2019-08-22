Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da balkondan düşen kişi öldü
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Adıyaman'da balkondan düşen kişi öldü

34 dakika önce

Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da balkondan düşen kişi öldü, System.String[]

Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesinde bir apartmanın oturan Yusuf Özdüzen (80) henüz belirlenemeyen bir nedenle ikinci kattaki dairesinin balkonundan zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Özdüzen'i kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Özdüzen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karapınar, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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