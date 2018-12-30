Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Balkondan Düşen Suriyeli Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da Balkondan Düşen Suriyeli Çocuk Yaralandı

18 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki Suriyeli çocuk yaralandı.

Adıyaman'da Balkondan Düşen Suriyeli Çocuk Yaralandı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki Suriyeli çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katında ailesiyle oturan Suriyeli Hira Mohammed henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

Yakınlarınca Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mohammed, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mohammed'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:30 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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