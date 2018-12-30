Adıyaman'da Balkondan Düşen Suriyeli Çocuk Yaralandı
18 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki Suriyeli çocuk yaralandı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde balkondan düşen 4 yaşındaki Suriyeli çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan
Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katında ailesiyle oturan Suriyeli Hira Mohammed henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.
Yakınlarınca Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Mohammed, buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne sevk edildi.
Mohammed'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:30 Kaynak: AA
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