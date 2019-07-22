Adıyaman'da balkondan düşerek yaralanan çocuk öldü
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Adıyaman'da balkondan düşerek ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:14 Kaynak: AA
'da balkondan düşerek ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün Turgut Reis Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda yalnız oynadığı sırada ikinci kattan düşerek ağır yaralanan Yusuf İliter (1) tedavisinin sürdüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İliter'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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