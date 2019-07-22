Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da balkondan düşerek yaralanan çocuk öldü
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da balkondan düşerek yaralanan çocuk öldü

19 dakika önce

Adıyaman'da balkondan düşerek ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'da balkondan düşerek yaralanan çocuk öldü, System.String[]
Adıyaman'da balkondan düşerek ağır yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün Turgut Reis Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda yalnız oynadığı sırada ikinci kattan düşerek ağır yaralanan Yusuf İliter (1) tedavisinin sürdüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İliter'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut reis Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki aylık bebeklerini son kez sevip camiye bıraktılar Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi Sarı bikinisiyle görüntülenen Pelin Karahan'ın fiziği dikkat çekti Son Dakika! Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 13:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da balkondan düşerek yaralanan çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]