Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Adıyaman'da bandrolsüz makaron ele geçirildi

7 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 750 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Adıyaman'da bandrolsüz makaron ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 750 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan kente bandrolsüz makaron getirileceği ihbarını aldı.


Ekipler, kontrol noktasında durdurulan plakası belirtilmeyen otomobilde yapılan aramamada, 750 kutu bandrolsüz makaron ele geçirdi.


Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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