Adıyaman'da banklar kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı park ve bahçelerde bulunan bankları kaldırıp, vatandaşlardan evlerine gitmelerini istedi. Sökülen banklar, kamyonetler ile depoya götürüldü.

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve bahçelerde bulunan banklar kaldırıldı.

Adıyaman 'da banklar kaldırıldı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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