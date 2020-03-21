Adıyaman'da banklar kaldırıldı - Son Dakika

Adıyaman'da banklar kaldırıldı
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Adıyaman'da banklar kaldırıldıADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve bahçelerde bulunan banklar kaldırıldı.
Adıyaman'da banklar kaldırıldı
ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, park ve bahçelerde bulunan banklar kaldırıldı.
Adıyaman Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı park ve bahçelerde bulunan bankları kaldırıp, vatandaşlardan evlerine gitmelerini istedi. Sökülen banklar, kamyonetler ile depoya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:56 Kaynak: DHA
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