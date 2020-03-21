Adıyaman'da banklar sökülüyor - Son Dakika
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Adıyaman'da banklar sökülüyor

6 saat önce

Adıyaman Belediye Parklarda bulunan bankları sökmeye başladı.

Adıyaman'da banklar sökülüyor, System.String[]

Adıyaman Belediye Parklarda bulunan bankları sökmeye başladı.


Korona virüsü sonrasında uyarılara rağmen dışarı çıkmakta ısrar eden ve parklarda bulunan banklarda oturan vatandaşlar nedeniyle Adıyaman Belediyesi çareyi bankları sökmekte buldu. Belediye ekipleri, vatandaşların en uğrak yeri olan Demokrasi Parkı'nda bulunan bankları söktü. Vatandaşların sağlığı için böyle bir karar alan belediye yetkilileri, Demokrasi Parkı gibi insan yoğunluğunun olduğu parklarda da aynı uygulamayı yapacakları öğrenildi.


Özellikle yaşlıların Demokrasi Parkı'nda saatlerce oturması ve korona virüsünün yayılmasına neden olacağı ihtimaline karşı sökülen bank ve oturma grupları daha sonra tekrar takılacak. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:28 Kaynak: İHA

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