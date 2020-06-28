Adıyaman'da baraj göletine giren iki genç boğuldu - Son Dakika

Adıyaman'da baraj göletine giren iki genç boğuldu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı göletine giren iki genç yaşamını yitirdi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı göletine giren iki genç yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Talha Açıkgöz (17) ile Hüseyin Cantürk (19), serinlemek için Çat Barajı göletine girdi.

İki gencin gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polisinin göletteki çalışması sonucu Açıkgöz ile Cantürk'ün cansız bedeni sudan çıkarıldı.


Cesetler otopsi yapılmak üzere Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali'den uyarı

Öte yandan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sıcaklıkların başlamasıyla kentte yaşanan boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Vali Mahmut Çuhadar, yaz ayları sıcak geçen kentte özellikle çocuk ve gençlerin tehlikeli olmasına rağmen baraj ve göletlere serinleme amaçlı girdiklerinin görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Dün Kahta ilçemizde bir gencimiz, bugün de Çelikhan ilçemizde iki gencimiz serinlemek maksadıyla girdikleri baraj göletinde maalesef boğularak hayatını kaybetmiştir. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuk ve gençlerimizin bu şekilde kaybı hepimizi derinden üzmektedir. Genç kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu tür üzücü ve acı olayların bir daha yaşanmaması için vatandaşlarımızın konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri ve çocuklarını bu konuda uyarmaları büyük önem arz etmektedir. Sıcaklıkların artış gösterdiği ilimizde boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi ve insanlarımızın başka acılara gark olmaması için baraj, gölet ve sulama kanallarında boğulma olaylarının bir daha yaşanmaması bakımından vatandaşlarımızın konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri ve uyarılara mutlak surette uymaları önemle rica olunur."

Adıyaman, Çelikhan, Genç, Çat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da baraj göletine giren iki genç boğuldu - Son Dakika

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