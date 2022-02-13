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Adıyaman'da baraj gölünde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Adıyaman'da baraj gölünde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

13.02.2022 16:50
Adıyaman'da baraj gölünde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı üzerinde mahsur kalan 3 kişi, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibince kurtarıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Çat Barajı üzerinde mahsur kalan 3 kişi, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibince kurtarıldı.

Çelikhan ilçesi Çat Barajı üzerinde alabalık tesisi bulunan Mahmut Özipek, balıkları yemlemek üzere arkadaşları İsmail Kara ve Ramazan Karşılayan ile buz tutmuş baraj gölünde yürüyerek tesise gitti.

Balıkları yemleyen 3 kişi, yeniden yürüyerek dönmek isteyince buz çözüldü ve bir kişi suya düştü.

Arkadaşlarını sudan çıkarmayı başaran kişiler, Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) arayarak yardım istedi.

Adıyaman AFAD'ın destek talebi üzerine bölgeye Malatya AFAD, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın da talimatı ile harekete geçen İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma'dan, Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişilik ekip, Çelikhan'a giderek çalışma başlattı.

Darbeye dayanıklı botları baraj gölü üzerindeki alabalık tesisine ulaşan ekipler, mahsur kalan 3 kişiyi bota alıp kıyıya çıkardı.

Mahmut Özipek, İsmail Kara ve Ramazan Karşılayan, ekiplere kendilerini kurtardıkları için teşekkür etti.

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Çelikhan, Adıyaman, Malatya, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da baraj gölünde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da baraj gölünde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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