Adıyaman'da baraj gölüne düşen kadın öldü
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde hayvanlarını otlatırken baraj gölüne düşen kadın boğuldu.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:06 Kaynak: AA
'ın Gerger
ilçesinde hayvanlarını otlatırken baraj gölüne düşen kadın boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Kılıç köyünde yaşayan Sadiye Kaya (37), hayvanlarını Atatürk Barajı'nın kıyısında otlattığı sırada suya düştü.
Durumu görerek kadını kurtarmaya çalışan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, gölde yaptıkları aramada Kaya'nın cansız bedenine ulaştı.
Kadının cesedi, Gerger Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
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