Adıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

11.07.2022 11:35
Adıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen suda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen suda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Suriye uyruklu aile, ilçeye bağlı Kızılin Köyü, Göksu Çayı'nda piknik yaptığı esnada, aile fertlerinden Ömer Yusuf (22) ile kardeşi Suad Yusuf (15) serinlemek için suya girdi.

Göksu Çayı üzerinde kurulan HES Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla çayın debisi yükselince iki kardeş suda mahsur kaldı. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine Suad Yusuf kurtarılırken, ağabeyi Ömer Yusuf suda kayboldu.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Suad Yusuf'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ihbarla bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıç polisler suda arama yaptı.

Kızılin Köyü Muhtarı Mustafa Gürel, AA muhabirine, iki kardeşin suda mahsur kaldığını ve birinin köylüler tarafından kurtarıldığını söyledi.

Köylülerin de arama çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Gürel, "Akşam saatlerinde Suriye uyruklu aile piknik yapmak için buraya gelmişler ve iki kardeş suyun yükselmesiyle mahsur kalmışlar ve köylüler kız kardeşini kurtarmış diğeri ise suda kaybolmuş. Ekipler burada arama çalışmaları yapıyorlar, inşallah ulaşırız." dedi.

Kaybolan Ömer Yusuf'u (22), arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Dalgıç polisler, Kızılin Köprüsü yakınlarında Yusuf'un cesedine ulaştı.

Yusuf'un cesedi otopsisi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Adıyaman, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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