Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Barajda Mahsur Kalan Balıkçıları Polis Kurtardı

Adıyaman'da Barajda Mahsur Kalan Balıkçıları Polis Kurtardı

15 dakika önce

Adıyaman'da Atatürk Barajı kıyısında fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 balıkçı, polis dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da Barajda Mahsur Kalan Balıkçıları Polis Kurtardı, System.String[]
Adıyaman'da Atatürk Barajı kıyısında fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 balıkçı, polis dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, şişme bot ile Atatürk Barajı kıyısında balık tutmaya giden Cuma U, Murat G, Osman E, Mustafa Y. ve Fikret A. çıkan fırtına nedeniyle barajda bulunan adada mahsur kalınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekipleri, tekne yardımı ile mahsur kalan 5 kişiyi bulunduğu adadan kıyıya çıkarttı.

Balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:31 Kaynak: AA

Adıyaman, Polis, Güncel
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