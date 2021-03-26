Adıyaman'da basın mensuplarına deprem eğitimi - Son Dakika

Adıyaman İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi kapsamında, basın mensuplarına yönelik deprem eğitimi verildi.

Eski Valilik bahçesinde kurulan deprem simülasyonu tırına gelen basın mensupları, AFAD Adıyaman İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve AFAD eğitmenlerinden brifing aldı.

Bilgilendirmenin ardından tıra geçen gazetecilere, simülasyon kısmında 7,2 şiddetinde deprem anı yaşatıldı.

AFAD Adıyaman İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, etkinlik sonrasında gazetecilere, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Türkiye genelinde birçok etkinlikler yapıldığını ifade eden Altuğ, "AFAD Başkanlığına ait simülasyon tırı yaklaşık bir haftadır Adıyaman'da bulunuyor. Burada gerek öğrenciler gerekse de halkımıza deprem öncesi, sırası ve sonrasıyla ilgili farkındalık eğitimi veriliyor. Verilen eğitimle deprem anında deneyim amaçlanıyor. Bu amaçla şimdiye kadar gerek ilimizde gerek ülkemizde birçok vatandaşımıza ulaşmış durumdayız. Hedefimiz 51 milyon kişiye ulaşmak. Salgın şartlarını da gözeterek bu eğitimleri vermeye gayret ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından gazetecilere AFAD yetkilileri tarafından deprem çantası hediye edildi.