Adıyaman'da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
1 saat önce
Adıyaman'da Ramazan Bayramı arefesinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
'da Ramazan Bayramı
arefesinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Adıyaman'da Sağlık Ocağı Caddesi ve Gölebatmaz Caddesi bayram öncesi araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan caddelerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bir taraftan bayram tatlısı siparişi verirken, diğer taraftan bayramlık elbise ve bayram şekeri alıyor. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşlar ise arefe gününde bayram hazırlıklarını tamamlayabilmenin heyecanını yaşıyor - ADIYAMAN
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