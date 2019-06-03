Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
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Adıyaman'da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

1 saat önce

Adıyaman'da Ramazan Bayramı arefesinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Adıyaman'da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu, System.String[]
Adıyaman'da Ramazan Bayramı arefesinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Adıyaman'da Sağlık Ocağı Caddesi ve Gölebatmaz Caddesi bayram öncesi araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan caddelerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bir taraftan bayram tatlısı siparişi verirken, diğer taraftan bayramlık elbise ve bayram şekeri alıyor. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşlar ise arefe gününde bayram hazırlıklarını tamamlayabilmenin heyecanını yaşıyor - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Adıyaman, Güncel
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