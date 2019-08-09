Adıyaman'da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
1 saat önce
Adıyaman'da Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:08 Kaynak: İHA
'da Kurban Bayramı
öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Adıyaman'da Sağlık Ocağı Caddesi ve Gölebatmaz Caddesi bayram öncesi araç trafiğine kapatıldı. Trafiğe kapatılan caddelerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bir taraftan bayram tatlısı siparişi verirken, diğer taraftan bayramlık elbise ve diğer eksikliklerini alıyor. Yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, vatandaşlar ise Kurban Bayramına hazırlarını tamamlayabilmenin heyecanını yaşıyor. - ADIYAMAN
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