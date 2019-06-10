Adıyaman'da bayram tatilinin bilançosu: 88 yaralı
8 saat önce
Adıyaman'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 88 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:15 Kaynak: AA
'da 9 günlük Ramazan Bayramı
tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 88 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bayram tatilinde il merkezi ve ilçelerde 41 yaralamalı, 19 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda yaralanan 88 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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