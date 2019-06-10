Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da bayram tatilinin bilançosu: 88 yaralı
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Adıyaman'da bayram tatilinin bilançosu: 88 yaralı

8 saat önce

Adıyaman'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 88 kişi yaralandı.

Adıyaman'da bayram tatilinin bilançosu: 88 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 88 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bayram tatilinde il merkezi ve ilçelerde 41 yaralamalı, 19 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda yaralanan 88 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Adıyaman, Güncel
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